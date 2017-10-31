Diyarbakır'da çiftçiler devlet desteğinin artırılması sonrasında yeniden "beyaz altın" olarak tabir edilen pamuk ekimine yöneldi.

Diyarbakır'da, geçen yıl 282 bin dönüm olan pamuk ekim alanı, bu yıl yüzde 48 artışla 418 bin dönüme yükseldi. Aldıkları destek sayesinde gelirleri artan üreticilerin, gelecek yıl daha fazla pamuk ekimi yapması bekleniyor.



Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) Diyarbakır Şube Başkan Vekili Süleyman İskenderoğlu AA muhabirine, pamuk fiyatlarında 2011 ve 2015 yılları arasında dünya genelinde yaşanan düşüşün Türkiye ve bölgede pamuk ekim alanlarının azalmasına neden olduğunu söyledi.



Türkiye'nin pamuk üretiminin yarısından fazlasının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirildiğine işaret eden İskenderoğlu, "Diyarbakır'da 2015 yılında 251 bin dönüm, 2016 yılında 282 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında bu rakam 418 bin dönüme çıktı. Oransal olarak baktığımızda yüzde 48,2 artış oldu. 2018 yılında ise yüzde 30-35 arasında bir artış bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse ekim alanı yaklaşık 550 bin dönüme yükselecek." dedi.



Devlet desteği yönlendirdi

Uluslararası piyasalarda pamuk fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de makineli tarımın yaygınlaşması ve özellikle de devlet desteklerinin artırılmasının pamuk üretiminden elde edilen geliri yükselttiğine dikkati çeken İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Pamuk ekim alanının yükselmesinin sebebi devletin uygulamış olduğu destekleme politikasıdır. Pamuk priminde kilogram başına yaklaşık 80 kuruş destek alıyoruz. Ayrıca mazot ve gübrede dönüm başı 40 lira destek veriliyor. Bu destekle çiftçimiz mısır ve buğdaydan pamuğa yöneldi."

İskenderoğlu, pamuk ekim alanlarındaki artışın sadece Diyarbakır'a özgü olmadığını, ülke genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi.

İskenderoğlu, stratejik bir ürün olduğu ve ülke ekonomisine katma değer sağladığı için çiftçilerle bu ürünü ekmelerini tavsiye ettiklerini belirtti.



"Bu yıl pamuk ekmeyen gelecek yıl eker"Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde 600 dönüm alanda pamuk eken çiftçi Mehmet Şeker de ürünün fiyatının düşük, masraflarının yüksek olması nedeniyle birkaç yıldır pamuk ekmediğini söyledi.Bir dönem mısır ekimi yaptığını fakat bundan da beklediği geliri elde edemediğini anlatan Şeker, devlet desteklerinin artırılması ve oluşan fiyat nedeniyle pek çok üreticiyle birlikte yeniden pamuğa yöneldiğini ifade etti.Şeker, "Gelecek yıl ekim alanları daha da artar, bu yıl pamuk ekmeyen gelecek yıl eker. Fiyatlar iyi boşu boşuna mısır, buğday ekmeye gerek yok. Pamuğun fiyatı ve desteklemesi iyi. Yıllardır üzüntülü olan pamuk üreticisinin yüzü 2 yıldır gülüyor." dedi.Aynı mahalleden Recep Şeker de aile olarak yaklaşık 25 yıldır pamuk ürettiklerini söyledi.Bir dönem pamuk ekiminden vazgeçerek daha az masraflı olan mısıra yöneldiklerini dile getiren Şeker, "Devletin verdiği desteğin yükselmesiyle birlikte yine pamuğa yöneldik. Önceki yıl 500 dönüm alanda pamuk ekmiştik, bu yıl bin 500 dönümde ektik. Köyümüzün 17 bin dönüme yakın arazisi var, yaklaşık 15 bin dönümüne pamuk ekildi." diye konuştu.