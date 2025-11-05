“Panik yok” dedi! İslam Memiş’ten gram altın için 8.800 TL tahmini

Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzman isim, yaşanan süreci “manipülasyon dönemi” olarak nitelendirirken, yatırımcılara “panik yapmayın” çağrısı yaptı.

Memiş, kısa vadede düşüşlerin sürebileceğini ancak uzun vadede altının yeniden değer kazanacağını belirtti.

“Gram altında 8 bin 800 TL, ons altında ise 4 bin 880 dolar hedefimiz var.”

diyen Memiş, yatırımcıların manipülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

“MANİPÜLASYON PİYASASI BAŞLADI”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışların Ekim ayında başlayan küresel manipülasyon süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi:

“Bütün dünyada bir spekülasyon süreci başlattılar. Sosyal medyada ‘altın yok, altın kuyrukları var’ algısı oluşturuldu. Ancak Kasım itibarıyla Çin Merkez Bankası yeni vergilendirme açıklaması yaptı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın alımını durdurdu.”

“DÜŞÜŞLER GEÇİCİ, PANİK YOK”

Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede düşüş eğilimini sürdürebileceğini belirtti:

“Ekim ayında gram altın 6.282 TL seviyesini görmüştü, şu anda 5.537 TL civarında. Yaklaşık 750 lira değer kaybı yaşandı. Önümüzdeki iki hafta boyunca bu düşüş trendinin devam etmesini bekliyoruz.”

Uzman isim, TCMB’nin altın alımını durdurmasının piyasada yeni bir denge süreci oluşturduğunu belirtti:

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 kilogram fiziki altına 11.500 dolar işçilik vardı, şimdi 4.500 dolara kadar geriledi. Yani altın yavaş yavaş gerçek değerini buluyor.”

“KASIM FIRSAT AYI OLABİLİR”

Yatırımcılara kademeli alım tavsiyesinde bulunan Memiş, Kasım sonuna kadar bu dönemin fırsat yaratabileceğini belirtti:

“Yatırımcılar kademeli alımlarına başlayabilir, Kasım sonuna kadar bu süreci tamamlayabilir. Elinde altın olanlar da panik yapmasın; bu düşüşler kalıcı değil, geçici.”

2026 HEDEFİ: GRAM 8.800 TL, ONS 4.880 DOLAR

Uzun vadede altının yeniden yükseleceğini vurgulayan İslam Memiş, 2026 yılı için fiyat hedefini şöyle paylaştı:

“Gram altın tarafında 5.400–5.500 TL seviyelerini takip edeceğiz. Ancak 2026 yılı hedefimiz gram altında 8 bin 800 TL, ons altında ise 4.880 dolar. Bugünkü düşüşler yatırımcı için bir alım fırsatıdır.”