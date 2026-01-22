Papara geri mi döndü, çalışıyor mu? Papara kullanılabiliyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında daha önce alınan faaliyet izni iptali kararını geri çekti. Karar, Ankara 25. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile resmiyet kazandı.

30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.’nin, 6493 sayılı Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni iptal edilmişti. Ancak söz konusu karara ilişkin açılan dava sonucunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu karar doğrultusunda iptal işlemini geri aldı.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

“31/10/2025 tarih ve 33063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile ilgililere Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından verilen 9/12/2025 tarih ve E.2025/1722 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı Kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Papara geri mi döndü, çalışıyor mu?

Kararın ardından Papara tarafından daha önce yapılan açıklama da yeniden gündeme geldi. Şirket, yürütmenin durdurulması kararı sonrasında sistemlerin kademeli olarak yeniden devreye alındığını duyurmuştu.

Papara’nın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Papara hakkında devam eden hukuki süreç kapsamında, faaliyette bulunma iznimize ilişkin olarak açtığımız davada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda sistemlerimiz kademeli olarak yeniden devreye alınmaktadır.”

Papara’da hangi işlemler yapılabiliyor?

Açıklamaya göre kullanıcıların şu işlemleri yapabildiği bildirildi:

Paparalılara ve IBAN’a para gönderme

IBAN’a para çekme

Kıymetli maden işlemleri (günlük 10.000 TL limit)

Papara’dan yatırım hesabına para aktarımı ve yatırım işlemleri