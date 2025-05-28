Papara'dan erişim sorunu sonrası açıklama: Fonlar güvende mi?

Papara tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların finansal hizmetlere erişiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle özür dilendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi duyurusuna atıfta bulunulan açıklamada, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler getirileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.”