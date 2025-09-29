Para göndermede yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Türkiye’de para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılacak yüksek tutarlı işlemlerde kullanıcıların en az 20 karakterlik açıklama girmesi zorunlu olacak.
Bu uygulama, yasa dışı bahis ve kara para aklamayı önlemeye yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor.
YÜKSEK TUTARLI TRANSFERDE ZORUNLU AÇIKLAMA
MASAK’ın yayımladığı tebliğe göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama girilmesi artık zorunlu. Üstelik bu açıklama en az 20 karakter uzunluğunda olmalı.
DİJİTAL BANKACILIKTA AYRINTI ŞARTI
Mobil veya internet bankacılığı üzerinden aynı kişiye gün içinde yapılan toplam transfer 200 bin TL’yi aştığında, sistem kullanıcıya işlemin amacını veya içeriğini belirtme şartı getirecek. Böylece yüksek tutarlı para hareketlerinin nedeni daha net şekilde kayıt altına alınacak.
ATM’LERDE “AKILLI KLAVYE” UYGULAMASI
Bankalar, ATM’lerde yapılacak yüksek miktarlı transferlerde kullanıcıya “akıllı klavye” ekranı sunacak. Bu ekranda gerekçe girilmeden işlem tamamlanamayacak.
ŞEFFAFLIK VE CAYDIRICILIK VURGUSU
Yetkililer, yeni uygulamanın finansal sistemde şeffaflığı artıracağını ve yasa dışı faaliyetlere karşı caydırıcı rol oynayacağını belirtiyor. Böylece bankacılık işlemleri daha izlenebilir hale gelirken, kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi hedefleniyor.