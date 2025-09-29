Para göndermede yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Mobil veya internet bankacılığı üzerinden aynı kişiye gün içinde yapılan toplam transfer 200 bin TL’yi aştığında, sistem kullanıcıya işlemin amacını veya içeriğini belirtme şartı getirecek. Böylece yüksek tutarlı para hareketlerinin nedeni daha net şekilde kayıt altına alınacak.