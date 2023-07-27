Para kazanmak isteyenler bu habere! Bugün en yüksek hisselerini sizler için derledik

Borsada yatırım yapmak isteyenlerin yöneldiği ilk seçenek olan hisse senetleri olarak bilinmektedir. Bu geliri artırmak için ise borsada en çok kazandıracak hisseler tercih edilir. Bunun için yükselen hisse senetlerini takip önemlidir.

Güne 6.799 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen alımlarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 6.812 puana tırmandı. Yatırımcılar borsanın yükselişinden memnun.

BIST 100 BUGÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELER

1. GSDHO (GSD Holding) (+9.98 %)

2. IPEKE (İpek Doğal Enerji Kaynakları) (+6,18%)

3. TTRAK (Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş.) (+3,68%)

4. KOZAA (Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.) (+3,62%)

5. GENIL (Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) (+3,14%)