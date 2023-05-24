Paranın yönü değişti herkes akın etti: 3 yılda yüzde 305 arttı
Borsa İstanbul'a finansman arayışındaki şirketler akın ederken genç ve kadın yatırımcıların sayısı 25 kat arttı. Borsada son 3 yılda yatırımcı sayısı yüzde 305 artarken 40 yaşın altındaki yatırımcıların toplamdaki payı yüzde 27.6’dan 54.5’e yükseldi.
Finansman arayışındaki şirketlerin akınına uğrayan Borsa İstanbul'da bir yandan halka arzlarda tarihi rekorlar kırılırken, yatırımcı sayısında ise adeta destan yazılıyor.
20 Mayıs itibarıyla yatırımcı sayısı 5 milyonu geçerken, 2023 yılında şu ana kadar 16 şirket 19.8 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Enflasyona karşı getiri arayışındaki yatırımcılar, halka arzlara talepte rekor kırarken, özellikle kripto piyasasından umudunu kesen gençler adeta borsaya akın etti.
KADINLAR HÜCUM ETTİ
Sabah'ın haberine göre; Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2019'un mart ayında 1 milyon 168 bin olan borsadaki yatırımcı sayısı, 2023 nisan sonu itibarıyla yüzde 305 artarak 4 milyon 739 bine ulaştı.
GENÇLERİN PAYI ARTIYOR
Borsadaki yatırımcıların yaş dağılımı incelendiğinde özellikle gençlerin ilgisinin rekor oranda arttığı gözlendi. 0-20 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 2.414, başka bir ifade ile yaklaşık 25 kat artarak 127 bin 141'e ulaştı. Bu yaş grubundaki yatırımcıların toplam içerisindeki payı binde 4'ten yüzde 2.6'ya çıktı. 0-20 yaş aralığındaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 2.496, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 2.770 arttı.
% 54.5'I 40 YAŞ ALTINDA
21-40 yaş aralığındaki toplam yatırımcı sayısı yüzde 673.7 artarak 2 milyon 458 bine çıkarken, bu yaş grubundaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 554.9, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 1221 arttı. 41-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 186 artarak 1 milyon 696 bine çıktı 60 yaş üstündeki yatırımcı sayısındaki artış ise yüzde 80'de kaldı. 40 yaşın altındaki yatırımcı sayısı yüzde 701 artarak 322 bin 750'den 2 milyon 585 bin 276'ya çıktı. 40 yaş altının payı yüzde 27.6'dan, 54.5'e çıktı.