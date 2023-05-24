Paranın yönü değişti herkes akın etti: 3 yılda yüzde 305 arttı

% 54.5'I 40 YAŞ ALTINDA

21-40 yaş aralığındaki toplam yatırımcı sayısı yüzde 673.7 artarak 2 milyon 458 bine çıkarken, bu yaş grubundaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 554.9, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 1221 arttı. 41-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 186 artarak 1 milyon 696 bine çıktı 60 yaş üstündeki yatırımcı sayısındaki artış ise yüzde 80'de kaldı. 40 yaşın altındaki yatırımcı sayısı yüzde 701 artarak 322 bin 750'den 2 milyon 585 bin 276'ya çıktı. 40 yaş altının payı yüzde 27.6'dan, 54.5'e çıktı.