Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? İşte 750 bin TL için dudak uçuklatan sonuç
750 bin TL’niz 32 günde ne kadar kazandırır hiç düşündünüz mü? Bankalar faiz yarışına girdi, oranlar yüzde 48’e dayandı. Kısa vadede kazanç rekoru kıran bu hesaplar, 1 ayda 26 bin TL’ye kadar gelir sağlıyor!
Son haftalarda faiz oranlarındaki yükseliş, vadeli mevduat hesaplarını yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Bankalar arasında rekabet büyürken, bazı kurumlar hoş geldin faizleriyle kısa vadede rekor getiri sunuyor.
İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
TEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL
ING – Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,80 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,80 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.959,01 TL
Vade Sonu Tutar: 771.959,01 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,80 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,80 TL
HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.815,77 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL
Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL
GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.654,50 TL
Vade Sonu Tutar: 771.654,50 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,36
Aylık Getiri: 22.978,85 TL
Vade Sonu Tutar: 772.978,85 TL
DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 22.919,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 20.711,34 TL
Vade Sonu Tutar: 770.711,34 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,36 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 20.613,70 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613,70 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 12.476,71 TL
Vade Sonu Tutar: 762.476,71 TL