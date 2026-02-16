Paranızı yastık altında saklamayın! 2 milyon TL bankada bakın ne kadar kazandırıyor

Mevduat faizlerinde rekabet kızışırken, parasını TL mevduatında değerlendirmek isteyenler için kazanç oranları rekor seviyelere ulaştı.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite dengeleri, bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı çekmeye devam etmesine neden oluyor.

Yatırımcılar için "güvenli liman" olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sundukları risksiz getiri ile gayrimenkul ve borsa gibi yatırım araçlarına ciddi bir alternatif oluşturdu.

İşte 2 milyon TL’nin 32 gün sonunda bankalara göre net getirisi:

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 53.482,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.482,10 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.637,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.637,19 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 52.887,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.887,27 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.834,08 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 62.403,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.403,71 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 56.533,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.533,97 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 56.263,56 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.263,56 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 50.319,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,44
Aylık Getiri: 57.052,93 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.052,93 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 55.693,15 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.693,15 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

