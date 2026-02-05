Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın! Hangi banka 2.5 milyon TL'ye ne kadar faiz veriyor?
Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, 2.5 milyon liralık birikimin 32 günlük getirisi dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. İşte banka banka 2.5 milyon TL'nin aylık getirisi...
Merkez Bankası'nın faiz kararları ve piyasalardaki nakit sıkışıklığı, bankaların mevduat yarışını zirveye taşıdı.
Yatırımcılar ve birikim sahipleri, risksiz getiri aracı olarak gördükleri vadeli mevduat hesaplarındaki güncel oranları yakından takip ediyor.
Vatandaşlar, "Paramı hangi bankaya yatırmalıyım?" sorusuna yanıt ararken, bankaların sunduğu oranlar ve vade sonu tutarları netleşti.
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 69.488,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.488,32 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 72.621,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.621,33 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 68.025,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.025,21 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 67.824,57 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.824,57 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 66.283,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.283,10 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 66.637,68 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.637,68 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 78.004,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.004,64 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 73.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.232,88 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL