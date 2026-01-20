Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın: Hangi banka 5 milyona ne kadar veriyor?
Merkez Bankası'nın faiz politikaları sonrası mevduat hesapları yatırımcının radarından çıkmıyor. 5 milyon TL gibi yüksek bir tutarı bankada değerlendirmek isteyenler için hesaplamalar değişti. İşte 5 milyon TL'nin banka banka getiri listesi...
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için faiz oranlarında güncellemelere giderken, yüksek meblağlı birikimi olanlar için sunulan teklifler dikkat çekici boyutlara ulaştı.
5 milyon liralık birikimini 32 gün boyunca vadeli mevduatta değerlendiren bir vatandaşın elde edeceği net kazanç, bankadan bankaya değişiklik gösterse de ortaya çıkan tablo şaşkınlık yarattı.
İşte bankalar ve 5.000.000 TL için 32 günlük vade sonunda sundukları kazanç tablosu:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 133.918,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.918,66 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 137.514,49 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.514,49 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 137.288,16 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.288,16 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 145.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.561,64 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 144.657,53 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.657,53 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 133.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 5.133.808,22 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %30
Aylık Getiri: 100.869,92 TL
Vade Sonu Tutar: 5.100.869,92 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 155.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.506,85 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL