Paranızı yatırmadan önce mutlaka bakın: Hangi banka 5 milyona ne kadar veriyor?

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı. Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek için faiz oranlarında güncellemelere giderken, yüksek meblağlı birikimi olanlar için sunulan teklifler dikkat çekici boyutlara ulaştı.