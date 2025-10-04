Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu
Faiz oranlarında rekabet hız kesmeden sürüyor. 1.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği kazanç, bankadan bankaya değişiyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...
Bankalar, mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar için 32 gün vadede en yüksek faiz oranı yüzde 48 seviyesine çıktı.
Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%44 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%47 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
ON Dijital Bankacılık
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap
%45,5 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%48 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.011,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.011,82 TL
QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
%43,25 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 26.589,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.589,86 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%47 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL
getirfinans
Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 27.379,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.379,45 TL
HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL – Standart Vadeli Hesap
%44 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
%43 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
%42,5 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL
Enpara.com
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
%42 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
İş Bankası
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
%35 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL