Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Faiz oranlarında rekabet hız kesmeden sürüyor. 1.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği kazanç, bankadan bankaya değişiyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Bankalar, mevduat faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar için 32 gün vadede en yüksek faiz oranı yüzde 48 seviyesine çıktı.

İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi...

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

Akbank
Serbest Plus Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%44 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

Alternatif Bank
VOV Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%47 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

ON Dijital Bankacılık
ON Plus – Günlük Vadeli Hesap
%45,5 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

Fibabanka
Kiraz Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%48 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.011,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.011,82 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

QNB Finansbank
E-Vadeli Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
%43,25 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 26.589,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.589,86 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%47 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

getirfinans
Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 27.379,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.379,45 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

HSBC
Modern Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 10

Odea Bank
Oksijen Hesap – Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL – Günlük Vadeli Hesap
%45 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 12

Akbank
Vadeli Hesap TL – Standart Vadeli Hesap
%44 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 13

Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı – Standart Vadeli Hesap
%43 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 14

Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
%42,5 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.739,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 15

Enpara.com
Vadeli Hesap – Standart Vadeli Hesap
%42 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

Parası bankada olanlar dikkat! 1 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu - Resim: 16

İş Bankası
Vadeli TL Hesabı – Standart Vadeli Hesap
%35 Faiz Oranı
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

