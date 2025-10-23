Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi
Kısa vadeli mevduatta getiriler rekor seviyelere çıktı. 200 bin TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar 6.900 TL’ye kadar kazanç elde ediyor. Bankalar arası rekabet artarken günlük vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 48’e ulaştı. İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi..
Mevduat faizlerinde rekabet hız kazandı. Bankalar, kısa vadeli yatırımcıyı çekmek için yüksek “hoş geldin faizi” oranlarını devreye aldı. Bazı bankalarda 32 günlük mevduat faizi yüzde 48’e kadar çıkarken, getiriler 6 bin TL’yi aştı.
Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 6.355,44 TL
Vade Sonu Tutar: 206.355,44 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 6.307,25 TL
Vade Sonu Tutar: 206.307,25 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 6.048,05 TL
Vade Sonu Tutar: 206.048,05 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.887,56 TL
Vade Sonu Tutar: 205.887,56 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.748,22 TL
Vade Sonu Tutar: 205.748,22 TL
GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL
HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL
Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.951,94 TL
Vade Sonu Tutar: 205.951,94 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL
DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 6.401,10 TL
Vade Sonu Tutar: 206.401,10 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 6.292,60 TL
Vade Sonu Tutar: 206.292,60 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 206.147,95 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,12
Aylık Getiri: 5.948,32 TL
Vade Sonu Tutar: 205.948,32 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.786,30 TL
Vade Sonu Tutar: 205.786,30 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 6.943,56 TL
Vade Sonu Tutar: 206.943,56 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 3.327,12 TL
Vade Sonu Tutar: 203.327,12 TL