Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi

Kısa vadeli mevduatta getiriler rekor seviyelere çıktı. 200 bin TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıranlar 6.900 TL’ye kadar kazanç elde ediyor. Bankalar arası rekabet artarken günlük vadeli hesaplarda faiz oranı yüzde 48’e ulaştı. İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi..

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 1

Mevduat faizlerinde rekabet hız kazandı. Bankalar, kısa vadeli yatırımcıyı çekmek için yüksek “hoş geldin faizi” oranlarını devreye aldı. Bazı bankalarda 32 günlük mevduat faizi yüzde 48’e kadar çıkarken, getiriler 6 bin TL’yi aştı.

1 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 2

İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi..

2 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 3

Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL

3 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 4

Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 6.355,44 TL
Vade Sonu Tutar: 206.355,44 TL

4 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 6.307,25 TL
Vade Sonu Tutar: 206.307,25 TL

5 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 6

Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 6.048,05 TL
Vade Sonu Tutar: 206.048,05 TL

6 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 7

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.887,56 TL
Vade Sonu Tutar: 205.887,56 TL

7 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 8

CEPTETEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 5.748,22 TL
Vade Sonu Tutar: 205.748,22 TL

8 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 9

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL

9 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 10

HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL

10 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 11

Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 5.951,94 TL
Vade Sonu Tutar: 205.951,94 TL

11 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 12

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL

12 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 13

DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 6.401,10 TL
Vade Sonu Tutar: 206.401,10 TL

13 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 14

Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 6.292,60 TL
Vade Sonu Tutar: 206.292,60 TL

14 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 15

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL

15 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 16

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL

16 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 17

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 206.147,95 TL

17 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 18

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,12
Aylık Getiri: 5.948,32 TL
Vade Sonu Tutar: 205.948,32 TL

18 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 19

Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.786,30 TL
Vade Sonu Tutar: 205.786,30 TL

19 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 20

Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 6.943,56 TL
Vade Sonu Tutar: 206.943,56 TL

20 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 21

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL

21 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 22

Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL

22 23
Parası bankada olanlar dikkat! İşte banka banka 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi - Resim: 23

VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 3.327,12 TL
Vade Sonu Tutar: 203.327,12 TL

23 23
mevduat faiz