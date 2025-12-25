Parası olan bu listeye bakmadan geçmesin: Hangi banka 32 günde ne kadar kazandırıyor?
Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, nakit parası olanlar için "pasif gelir" dönemi resmen başladı. 1.5 milyon lirasını bankaya yatıran bir vatandaş, 32 günde ne kadar kazanıyor? Yatırımcıların yakın takibindeki faiz oranları güncellendi; işte en yüksek getiriyi sağlayan bankaların sıralı listesi...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasadaki likidite durumu, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. "Paradan para kazanmak" isteyen yatırımcılar için bankalar, müşteri çekmek adına oranlarını yukarı yönlü revize ederken, ortaya çıkan aylık kazanç tabloları dudak uçuklattı.
Vatandaşların en çok merak ettiği "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtı, güncel verilerle netleşti. İşte 1.500.000 TL anapara için 32 günlük vade sonunda oluşan kazanç tablosu:
Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 49.599,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,5 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 49.599,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,5 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 49.599,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,5 TL
ING
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 45.567,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.567,12 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 44.601,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.601,81 TL
Odea
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,53
Aylık Net Getiri: 43.972,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.972,27 TL
QNB (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Net Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Net Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL
getirfinans (Standart Vadeli)
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL