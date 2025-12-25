Parası olan bu listeye bakmadan geçmesin: Hangi banka 32 günde ne kadar kazandırıyor?

Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, nakit parası olanlar için "pasif gelir" dönemi resmen başladı. 1.5 milyon lirasını bankaya yatıran bir vatandaş, 32 günde ne kadar kazanıyor? Yatırımcıların yakın takibindeki faiz oranları güncellendi; işte en yüksek getiriyi sağlayan bankaların sıralı listesi...

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasadaki likidite durumu, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. "Paradan para kazanmak" isteyen yatırımcılar için bankalar, müşteri çekmek adına oranlarını yukarı yönlü revize ederken, ortaya çıkan aylık kazanç tabloları dudak uçuklattı.

Vatandaşların en çok merak ettiği "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun yanıtı, güncel verilerle netleşti. İşte 1.500.000 TL anapara için 32 günlük vade sonunda oluşan kazanç tablosu:

Fibabanka

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 49.599,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,5 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 49.599,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,5 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 49.599,5 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.599,5 TL

ING

Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 48.480,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.480,23 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 47.361,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.361,73 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 45.567,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.567,12 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 44.601,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.601,81 TL

Odea

Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %40,53
Aylık Net Getiri: 43.972,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.972,27 TL

QNB (E-Vadeli)

Faiz Oranı: %40,5
Aylık Net Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL

Akbank

Faiz Oranı: %40,5
Aylık Net Getiri: 43.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.939,73 TL

getirfinans (Standart Vadeli)

Faiz Oranı: %40
Aylık Net Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.397,26 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 42.312,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.312,33 TL

