Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar
Yüksek faiz ortamında parasını kısa vadede değerlendirmek isteyenler için 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi mercek altına alındı; bankalar arasındaki fark dikkat çekti. Peki, paranızı hangi bankaya yatırırsanız ne kadar kazanırsınız? İşte kuruşu kuruşuna o hesap...
Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı.
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşullarıyla birlikte bankalar, mudileri çekmek için adeta yarışa girdi.
Özellikle 1.000.000 TL gibi bir birikimi olanlar için 32 günlük vade sonunda elde edilen kazanç, aylık geçim giderlerine ciddi bir destek sağlıyor.
İşte banka banka güncel faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 gün sonundaki net dönüşü...
Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 26.761,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,56 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 28.441,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.441,73 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 26.436,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.436,16 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,62
Aylık Getiri: 29.379,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.379,95 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL