Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar

Yüksek faiz ortamında parasını kısa vadede değerlendirmek isteyenler için 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi mercek altına alındı; bankalar arasındaki fark dikkat çekti. Peki, paranızı hangi bankaya yatırırsanız ne kadar kazanırsınız? İşte kuruşu kuruşuna o hesap...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 1

Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olarak görülen vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızıştı.

1 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 2

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşullarıyla birlikte bankalar, mudileri çekmek için adeta yarışa girdi.

2 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 3

Özellikle 1.000.000 TL gibi bir birikimi olanlar için 32 günlük vade sonunda elde edilen kazanç, aylık geçim giderlerine ciddi bir destek sağlıyor.

İşte banka banka güncel faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 gün sonundaki net dönüşü...

3 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 4

Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

4 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 5

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

5 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 6

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

6 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 7

Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

7 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 8

getirfinans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 26.761,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,56 TL

8 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 9

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 28.441,73 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.441,73 TL

9 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 10

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 26.436,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.436,16 TL

10 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 11

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

11 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 12

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,62
Aylık Getiri: 29.379,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.379,95 TL

12 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 13

DenizBank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

13 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 14

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

14 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 15

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

15 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 16

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

16 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 17

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

17 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 18

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

18 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 19

İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

19 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 20

VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

20 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 21

Şekerbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

21 22
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en yüksek faiz veren bankalar - Resim: 22

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

22 22
mevduat faiz