Parası yastık altında olanlar dikkat! 200 bin TL 32 günde ne kadar getiriyor?

Faiz oranları yeniden yükseldi! 200.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduatta değerlendirenlerin kazancı 7.000 TL’ye yaklaşıyor. Peki hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte 2025 Ekim ayı itibarıyla güncel 32 günlük mevduat faiz oranları ve getiri tutarları…

Merkez Bankası’nın faiz politikasındaki sıkılaşma, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden yukarı taşıdı. 200.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranlar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İşte 200.000 TL’nin 32 gün sonunda net kazancı ve vade sonu tutarıyla bankalara göre güncel liste:

Anadolubank – Renkli Hesap

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 6.943,56 TL
Vade Sonu Tutar: 206.943,56 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 6.355,44 TL
Vade Sonu Tutar: 206.355,44 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 6.375,47 TL
Vade Sonu Tutar: 206.375,47 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 5.875,25 TL
Vade Sonu Tutar: 205.875,25 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 6.048,05 TL
Vade Sonu Tutar: 206.048,05 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 6.613,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.613,27 TL

Odea Bank – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 5.951,94 TL
Vade Sonu Tutar: 205.951,94 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 5.621,28 TL
Vade Sonu Tutar: 205.621,28 TL

Akbank – Serbest Plus Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 6.464,03 TL
Vade Sonu Tutar: 206.464,03 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 6.364,93 TL
Vade Sonu Tutar: 206.364,93 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 6.220,27 TL
Vade Sonu Tutar: 206.220,27 TL

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 5.720,3 TL
Vade Sonu Tutar: 205.720,3 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 6.075,62 TL
Vade Sonu Tutar: 206.075,62 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Kâr Payı)

Kâr Payı Oranı: %41,16
Net Kazanç: 5.954,1 TL
Vade Sonu Tutar: 205.954,1 TL

Enpara.com – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 5.930,96 TL
Vade Sonu Tutar: 205.930,96 TL

Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL

Şekerbank – E-Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 5.063,01 TL
Vade Sonu Tutar: 205.063,01 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %34,5
Net Kazanç: 4.990,68 TL
Vade Sonu Tutar: 204.990,68 TL

