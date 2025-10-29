Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Peki, bu yeni oranlarla birlikte 500 bin TL'nin aylık getirisi ne seviyeye ulaştı? 32 gün (1 ay) vadeli 500 bin TL mevduatın hangi bankada ne kadar kazandırdığı merak konusu oldu.