Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından bankalar mevduat oranlarını güncelledi, yüzde 50'lere varan faizler yüzde 35 bandına geriledi. Peki 500 bin liranın bir aylık getirisi ne oldu?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde 100 baz puanlık bir indirim gerçekleştirerek oranı yüzde 39,5 seviyesine çekti. Alınan bu karar, bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıyarak değişikliklere neden oldu.

1 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 2

Söz konusu faiz indiriminin ardından, bankaların uyguladığı mevduat faizlerinde bir düşüş gözlemlendi. Daha önce yıllık bazda yüzde 48-50 seviyelerinde seyreden mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın bu müdahalesi sonrası yüzde 35-48 bandına kadar çekildi.

2 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Peki, bu yeni oranlarla birlikte 500 bin TL'nin aylık getirisi ne seviyeye ulaştı? 32 gün (1 ay) vadeli 500 bin TL mevduatın hangi bankada ne kadar kazandırdığı merak konusu oldu.

3 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 4

İşte banka banka 500 bin TL'nin güncel getirisi

4 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 15.215,87 TL

Vade Sonu Tutar 515.215,87 TL

5 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar 515.787,24 TL

6 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 7

QNB

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 14.321,1 TL

Vade Sonu Tutar 514.321,1 TL

7 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 8

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %42,5

Net Kazanç 15.369,86 TL

Vade Sonu Tutar 515.369,86 TL

8 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %48

Net Kazanç 15.045,18 TL

Vade Sonu Tutar 515.045,18 TL

9 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 10

DENİZBANK 

Faiz Oranı %42,75

Net Kazanç 15.460,27 TL

Vade Sonu Tutar 515.460,27 TL

10 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 11

ON PLUS

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 14.860,92 TL

Vade Sonu Tutar 514.860,92 TL

11 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 12

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %41

Net Kazanç 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar 514.827,4 TL

12 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 13

FİBABANKA

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 14.688,11 TL

Vade Sonu Tutar 514.688,11 TL

13 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 14

HALKBANK

Faiz Oranı %38

Net Kazanç 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar 513.742,47 TL

14 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 15

VAKIFBANK 

Faiz Oranı %23

Net Kazanç 8.317,81 TL

Vade Sonu Tutar 508.317,81 TL

15 16
Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler - Resim: 16

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %40,5

Net Kazanç 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar 514.646,58 TL

16 16
mevduat faiz