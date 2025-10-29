Parasını bankada tutanlar dikkat: 500 bin liranın getirisi eridi, işte banka banka aylık getiriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından bankalar mevduat oranlarını güncelledi, yüzde 50'lere varan faizler yüzde 35 bandına geriledi. Peki 500 bin liranın bir aylık getirisi ne oldu?
Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde 100 baz puanlık bir indirim gerçekleştirerek oranı yüzde 39,5 seviyesine çekti. Alınan bu karar, bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıyarak değişikliklere neden oldu.
Söz konusu faiz indiriminin ardından, bankaların uyguladığı mevduat faizlerinde bir düşüş gözlemlendi. Daha önce yıllık bazda yüzde 48-50 seviyelerinde seyreden mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın bu müdahalesi sonrası yüzde 35-48 bandına kadar çekildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Peki, bu yeni oranlarla birlikte 500 bin TL'nin aylık getirisi ne seviyeye ulaştı? 32 gün (1 ay) vadeli 500 bin TL mevduatın hangi bankada ne kadar kazandırdığı merak konusu oldu.
İşte banka banka 500 bin TL'nin güncel getirisi
TEB
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar 515.215,87 TL
AKBANK
Faiz Oranı %43
Net Kazanç 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar 515.787,24 TL
QNB
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 14.321,1 TL
Vade Sonu Tutar 514.321,1 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %42,5
Net Kazanç 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar 515.369,86 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %48
Net Kazanç 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar 515.045,18 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %42,75
Net Kazanç 15.460,27 TL
Vade Sonu Tutar 515.460,27 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %47
Net Kazanç 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar 514.860,92 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %41
Net Kazanç 14.827,4 TL
Vade Sonu Tutar 514.827,4 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %47
Net Kazanç 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar 514.688,11 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %38
Net Kazanç 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar 513.742,47 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı %23
Net Kazanç 8.317,81 TL
Vade Sonu Tutar 508.317,81 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı %40,5
Net Kazanç 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar 514.646,58 TL