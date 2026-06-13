Parasını buna yatıran kazandı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Haziran ayının ikinci haftasında finansal piyasaların performans tablosu netleşti. Hisse senedi ve döviz kurları yatırımcısına kazanç sağlarken, altın piyasasında ve genel fonlarda düşüş eğilimi görüldü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 13.567,35 puanı ve en yüksek 14.125,84 puanı gördü.
Endeks, haftayı bir önceki hafta kapanışının yüzde 1,78 üzerinde değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamladı.
DOLAR VE EURO YATIRIMCISI KAZANDI
Döviz kurlarında bu hafta istikrarlı bir yükseliş gerçekleşti. ABD doları, hafta genelinde yüzde 0,39 artarak 46,2650 liradan kapanış yaptı.
Euro ise benzer bir tablo çizerek yüzde 0,39 oranında yükselişle haftayı 53,5740 liradan kapattı.
Kapalıçarşı'da işlem gören değerli metallerde haftalık bazda düşüş kaydedildi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,66 oranında azalarak 6 bin 232 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira olan çeyrek altın, yüzde 3,66 azalışla 10 bin 439 liradan satıldı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,64 düşüş yaşayarak 42 bin 6 lira oldu.
Kurumsal yatırım araçlarındaki haftalık performans genel olarak negatif yönde seyretti. Hafta boyunca emeklilik fonları yüzde 1,20, genel yatırım fonları ise yüzde 1,13 oranında değer kaybetti.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında yatırımcısına kazandıran tek fon grubu yüzde 0,77'lik artışla "Para Piyasası Fonları" oldu.