Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor
Yatırımcılar ve nakit parasını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel vadeli mevduat oranlarını mercek altına aldı. İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık getirisi...
Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenen mevduat faizleri, tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor.
Özellikle risksiz getiri arayışında olan vatandaşlar, "100 bin TL aylık ne kadar kazandırır?" sorusuna yanıt arıyor.
İşte 100.000 TL anaparanın 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç ve bankaların güncel teklifleri...
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 3.082,93 TL
Vade sonu tutar: 103.082,93 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 2.893,15 TL
Vade sonu tutar: 102.893,15 TL
QNB
Faiz oranı: %43,25
Aylık getiri: 2.658,99 TL
Vade sonu tutar: 102.658,99 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 2.655,80 TL
Vade sonu tutar: 102.655,80 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 3.306,63 TL
Vade sonu tutar: 103.306,63 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 2.683,83 TL
Vade sonu tutar: 102.683,83 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 2.652,16 TL
Vade sonu tutar: 102.652,16 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 3.001,64 TL
Vade sonu tutar: 103.001,64 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,16
Aylık getiri: 2.904,72 TL
Vade sonu tutar: 102.904,72 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 2.893,15 TL
Vade sonu tutar: 102.893,15 TL
getirfinans
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 2.748,49 TL
Vade sonu tutar: 102.748,49 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 2.748,49 TL
Vade sonu tutar: 102.748,49 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %33
Aylık getiri: 2.386,85 TL
Vade sonu tutar: 102.386,85 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 3.110,14 TL
Vade sonu tutar: 103.110,14 TL
Halkbank
Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 2.459,18 TL
Vade sonu tutar: 102.459,18 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 2.459,18 TL
Vade sonu tutar: 102.459,18 TL