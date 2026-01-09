Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor

Yatırımcılar ve nakit parasını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel vadeli mevduat oranlarını mercek altına aldı. İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 1

Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillenen mevduat faizleri, tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 

1 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 2

Özellikle risksiz getiri arayışında olan vatandaşlar, "100 bin TL aylık ne kadar kazandırır?" sorusuna yanıt arıyor.

2 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 3

İşte 100.000 TL anaparanın 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç ve bankaların güncel teklifleri...

3 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 4

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 3.082,93 TL
Vade sonu tutar: 103.082,93 TL

4 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 2.893,15 TL
Vade sonu tutar: 102.893,15 TL

5 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %43,25
Aylık getiri: 2.658,99 TL
Vade sonu tutar: 102.658,99 TL

6 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 7

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 2.655,80 TL
Vade sonu tutar: 102.655,80 TL

7 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 8

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 3.306,63 TL
Vade sonu tutar: 103.306,63 TL

8 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 9

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL

9 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 10

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL

10 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 11

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 3.232,02 TL
Vade sonu tutar: 103.232,02 TL

11 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 12

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 2.683,83 TL
Vade sonu tutar: 102.683,83 TL

12 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 13

ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 2.652,16 TL
Vade sonu tutar: 102.652,16 TL

13 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 14

DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 3.001,64 TL
Vade sonu tutar: 103.001,64 TL

14 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 15

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,16
Aylık getiri: 2.904,72 TL
Vade sonu tutar: 102.904,72 TL

15 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 16

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 2.893,15 TL
Vade sonu tutar: 102.893,15 TL

16 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 17

getirfinans
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 2.748,49 TL
Vade sonu tutar: 102.748,49 TL

17 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 18

İş Bankası
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 2.748,49 TL
Vade sonu tutar: 102.748,49 TL

18 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 19

Enpara.com
Faiz oranı: %33
Aylık getiri: 2.386,85 TL
Vade sonu tutar: 102.386,85 TL

19 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 20

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 3.110,14 TL
Vade sonu tutar: 103.110,14 TL

20 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 21

Halkbank
Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 2.459,18 TL
Vade sonu tutar: 102.459,18 TL

21 22
Parasını mevduatta değerlendirecekler dikkat: 100 bin TL'ye en yüksek getiriyi o banka veriyor - Resim: 22

Şekerbank
Faiz oranı: %34
Aylık getiri: 2.459,18 TL
Vade sonu tutar: 102.459,18 TL

22 22
mevduat faiz