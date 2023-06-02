Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret halka arz edecek
Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirmek için 2019’da kurulan Pasifik Eurasia halka arz edecek. Şirket halka arzında toplamda 34,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. İşte detaylar...
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından bugün açıklanan bültende onaylandığı bildirildi. Şirket halka arzda toplamda 34,000,000 lotu halka arz edeceğini yatırımcısı ile paylaştı.
PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 18.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 5.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
• Ortak Satışı : 5.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
• Ortak Satışı : 5.333.3343 Lot (Mehmet Erdoğan)
Fonun Kullanım Yeri
• %40 Demiryolu tren işletmeciliği.
• %30 Terminal yatırımları.
• %20 Havayolu ve diğer yatırımlar.
• %10 İşletme sermayesi.
TAHSİSAT YAPILANLAR
• 19.250.000 Lot (%70) Yurtiçi Bireysel Yatırımcı
• 5.500.000 Lot (%20) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
• 2.750.000 Lot (%10) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı
Satmama Taahhüdü
• 180 Gün, İhraççı.
• 80 Gün, Ortaklar.
• Pasifik Lojistik halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Pasifik Lojistik şirketi borsada '''PASEU'' kodu ile işlem görecek.
• Pasifik Lojistik halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Pasifik Lojistik halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• Pasifik Lojistik halka arz fiyatı ''25'' Lira olacaktır.
Fiyat İstikrarı
30 Gün ; Halka arz gelirinin yüzde 20'si kadar.