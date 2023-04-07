Pasifik Eurasia Lojistik halka arz edecek

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Pasifik Lojistik halka arzında 33,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.

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Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 33,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak.  Pasifik lojistik  Halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

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PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI

Pasifik Lojistik halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Pasifik Lojistik Halka arz detayları...


Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 15.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 4.166.667 Lot (Fatih Erdoğan)
• Ortak Satışı : 4.166.667 Lot (Abdulkerim Fırat)
• Ortak Satışı : 4.166.666 Lot (Mehmet Erdoğan)

 

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• Pasifik Lojistik halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Pasifik Lojistik Halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.
• Pasifik Lojistik halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

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Fiyat İstikrarı

• 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.

Satmama Taahhüdü

• 6 Ay, İhraççı.
• 180 Gün, Ortaklar.