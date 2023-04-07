Pasifik Eurasia Lojistik halka arz edecek

PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI

Pasifik Lojistik halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Pasifik Lojistik Halka arz detayları...



Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 15.000.000 Lot

• Ortak Satışı : 4.166.667 Lot (Fatih Erdoğan)

• Ortak Satışı : 4.166.667 Lot (Abdulkerim Fırat)

• Ortak Satışı : 4.166.666 Lot (Mehmet Erdoğan)