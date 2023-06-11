Pasifik Eurasia (PASEU) halka arz sonuçları açıklandı
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arzı geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanmıştı. Talep toplayan Pasifik Eurasia'nın halka arz sonuçları açıklandı.
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti.
PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 18.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 5.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
• Ortak Satışı : 5.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
• Ortak Satışı : 5.333.3343 Lot (Mehmet Erdoğan)
FONUN KULLANIM YERİ
%40 Demiryolu tren işletmeciliği.
%30 Terminal yatırımları.
%20 Havayolu ve diğer yatırımlar.
%10 İşletme sermayesi.
• Pasifik Lojistik halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Pasifik Lojistik şirketi borsada '''PASEU'' kodu ile işlem görecek.
• Pasifik Lojistik halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Pasifik Lojistik halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• Pasifik Lojistik halka arz fiyatı ''25'' Lira olacaktır.