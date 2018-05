Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bağlamış, "Pastırma ve sucukta geçen yıla oranla yüzde 15 gibi bir artış beklenmekte. Ramazana özel bir artış yok." dedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayı öncesinde, iftar soflarında önemli yeri olan pastırma ve sucuk fiyatları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Kayseri denilince akla gelen ve şehirle özdeşleşen pastırma ve sucuğun ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olduğunu belirten Bağlamış, "Türkiye'nin dört bir yanında lüks restoranlardan evimizdeki iftar sofralarına kadar Kayseri pastırma ve sucuğu baş köşededir. Bu yıl bu lezzetleri geçen yıl ramazan ayına oranla bir miktar zamlı tüketeceğiz." diye konuştu.



Artışın en büyük sebebinin kırmızı et sektöründeki yetersiz üretim ve et fiyatlarındaki yükseliş olduğunu dile getiren Bağlamış, şöyle konuştu:



"Hükümetimizin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın et fiyatları üzerindeki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz ama yeterli sayıda üreticinin desteklenmesini, yem fiyatlarının düşürülmesi gibi çalışmalarının yetersiz olduğunu düşünmekteyim. Pastırma ve sucukta geçen yıla oranla yüzde 15 gibi bir artış beklenmekte. Ramazana özel bir artış yok. Bu yükseliş et fiyatlarına bağlı olarak geçtiğimiz yıldan bu tarafa devam ediyor. Mevcut üretimin az olması, tüketimin fazla olmasından dolayı et fiyatları kontrol edilemiyor. Pastırma, etin en kıymetli yerinden üretiliyor. Haliyle de normal et fiyatının 2 buçuk katı kadar bir maliyetle fiyatı oluşuyor."



Ramazan ayında pastırma, sucuk üretimi artacak



Nisan ve mayıs ayında sektörün durgun bir süreç geçirdiğini, ramazan ayının gelmesiyle beraber bu durgunluğun sona ereceğine inandıklarını ifade eden Bağlamış, Kayseri'de ramazan ayı boyunca 200 ton pastırma ve 500 ton sucuk üretimi olmasını beklediklerini belirtti.

Bağlamış, ramazan ayında kuşgömü pastırmanın kilogramının 130, antrikot ve sırt pastırmanın kilogramının 120, parmak ve kangal sucuğu kilogramının ise 65 liradan satılacağını kaydetti.