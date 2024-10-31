Patates 5 liraya kadar düştü

Patates hasat dönemi eylül ayında sona erdi. Patates 5 liraya kadar düştü. İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazar alanında patates 5 liraya kadar düştü.

Patates 5 liraya kadar düştü
Yayınlanma:

Patates 5 liraya kadar düştü. "Patates diyarı" olarak bilinen Bolu’da patates fiyatları 20 liradan 5 liraya kadar düştü. Bolu’da patates hasat dönemi eylül ayında sona erdi. Çiftçilerin ürettiği Bolu’nun sarı patatesi tezgahlarda 20 liradan yerini aldı. İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazar alanında patates 5 liraya kadar düştü. 2 aylık süreçte büyük düşüş yaşayan patatesin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.
Kentte 38 yıldır patates ticaretiyle uğraşan Bilal Karadayı, "Patates fiyatları şu anda Bolu’da 5 lira ile 8,5 lira arasında. Patates 15-20 lira ile pazarda açılışını yapmıştı. Her gün bu fiyatlar geriye düşüyor" dedi.

PATATES 5 LİRA OLDU

Patates 5 liraya kadar düştü - Resim : 1

Sattıkları ürünlerden zarar etmediklerini ancak para da kazanamadıklarını belirten Karadayı, "Biz sattığımızdan zarar etmiyoruz ama para da kazanamıyoruz. Ben pazarda yevmiyeye gitsem en kötü bin 500 lira para kazanırım. Ama ben burada yeri geliyor bin 500 lira kazanamıyorum" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklamasıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

patates
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden Esenyurt çağrısı!
TGB’den yeni açılım tartışmalarına ODTÜ’den pankartlı yanıt
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı
198 terörist etkisiz hale getirildi
Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikiyle ilgili açıklama
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Dış ticaret açığı arttı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Turizm gelirinde artış
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Çok Okunanlar
Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor Bu bankalar sıfır faizle ihtiyaç kredisi veriyor
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu! 11 gündür kayıp olan Ayşenur bulundu!
Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum Can Aksoy kimdir?
İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş gözaltına alındı