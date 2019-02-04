Türkiye İstatistik Kurumu 2019'un ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının en yüksek artışı, gıda ve alkolsüz içecekler gurubunda görüldü. Tüketici fiyatları aylık yüzde 1.06 ve yıllık yüzde 20.35 seviyesine yükseldi.

2019'un ilk enflasyon rakamı açıklandı. Tüketici fiyatları ocakta aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 seviyesinde yükseldi.



2019'un açıklanan enflasyon rakamlarında en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.



Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde. Çarliston biberi, yüzde 80,94 ile patlıcan, Yüzde 67,63 ile ıspanak, Yüzde 63,84 ile sivri biber takip etti.



Zam furyasına katılan sebzeler arasında marulda var. Marul fiyatlarının artmasının en önemli nedeni mevsim normalleri üzerinde yağan yağışlar.



İzmir’de dar gelirli yurttaşların tercih ettiği havra sokağında da fiyatlar cep yakıyor.



Uzmanlara göre, gıda fiyatlarının tarım politikasındaki yanlışların sonucu olarak yüksek çıkıyor.



Dikkat çekilen diğer bir nokta ise, ekonomi yönetimi tarafından yapılan seferberliklere rağmen beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi...







HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

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