Patron yüzünden EYT'yi kaçıran ne yapabilir?
Pek çok vatandaş EYT hakkını elde etti, yalnız sigortasız çalıştırılan veya sigorta yapılıp primleri eksik yatırılan pek çok kişi EYT hakkından faydalanamıyor. Bu durumdaki binlerce çalışanın ne gibi hakları var? EYT'li olabilirler mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi önemli bir mağduriyetin önüne geçti. Yüz binlerce vatandaş emekli olmak için başvuruda bulundu. Şirketlerin insan kaynakları departmanlarında yoğun bir mesai harcanıyor. Firmalar KGF (Kredi Garanti Fonu) destekli krediler ile de birlikte EYT’li çalışanların tazminatları için kaynak yaratmaya çalışıyor.
Türkiye’de maalesef kayıt dışı çalışma büyük sorun. EYT düzenlemesine göre; ise 8 Eylül 1999 öncesinde fiilen çalıştığı halde sigorta girişi olmayanlar, sigorta başlangıcı koşulunu sağlayamadığından emekli olamıyor.
VAKA 1-SİGORTA GİRİŞİ OLAN ANCAK PRİMLERİ HİÇ YATIRILMAYAN VEYA EKSİK YATIRILAN ÇALIŞANLAR
Bu kişiler bağlı bulundukları İl Sosyal Güvenlik Kurumlarına veya merkez ünitelerine dilekçeyle başvurabilirler. Başvuruda, dönem bordrolarının tespiti veya arşiv araştırması talep etmeliler. Bunun üzerine kurum araştırma yapar, başvuruyu haklı bulursa sigorta başlangıcını tespit eder ve düzeltir.
Kayıtlar uzun zaman öncesine ait olduğundan ve şu sıralar EYT sebebiyle kurum çok yoğun çalıştığından arşiv araştırması çok vakit alabilir. Yine de önce kuruma başvurmak faydalı olur.
Başvuruya rağmen kurumdan olumsuz cevap gelirse veya 60 gün içinde cevap verilmezse (talep zımnen reddedilmiş sayılır) kişi hizmet tespiti davası açabilir. Dava çalışan lehine sonuçlandığında, eksik prim yatan dönemle ilgili SGK, primleri işverenden geçmişe dönük tahsil eder ve eksik sigortalı dönemi hizmetten sayarak emekliliğe esas prim gün sayısına dahil eder. Uygulamada genellikle bu yol tercih ediliyor.
VAKA 2- SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLAR
Bu durumda olan kişiler doğrudan SGK ve sigorta girişi yapmayan işverene karşı Hizmet Tespit Davası açabilirler. Hizmet davası dışında eğer sigortaya giriş bildirimi yapılmış ise kişiler sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası da açılabilirler. Bu davada sadece ilk işe giriş bildirgesinin üzerinde yazılı olan çalışmaya başlama tarihi yani bir günlük çalışmanın başlangıç tarihi olarak tespiti talep edilir.
Ancak bu dava bakımından önce kuruma müracaat edilmiş olması ve sigortalının ilk işe giriş bildirgesinin bulunması şartı aranıyor. Burada bir günlük çalışma tespiti yapılır, prim gün sayısı tespiti için ise hizmet tespiti davası açılmalıdır. Hizmet tespit davalarında SGK harç ve karşı tarafa vekalet ücreti ödemiyor.
DAVA UZUN SÜRER Mİ?
Bu davalar genellikle 2,5-3 yıl kadar sürebiliyor. Bazen üst mahkeme onay süreçleriyle birlikte daha da uzayabiliyor. Bu dava türü kamu düzenine ilişkin olduğu için ihtiyari (gönüllü) veya dava şartı (zorunlu) arabuluculuk kapsamına girmez. Kurum başvuruyla işlemi gerçekleştirmezse mahkeme yolu zaruri demektir.
Lakin, EYT kanunu sonrası durumun kişilere katkısı, sosyo-ekonomik getirisi karşısında sürelerin çok önemli olmadığı düşünülmektedir. Neticede lehe karar verilmesi halinde mağdur olan çalışanlar da EYT kapsamında emekli olabilecekler.