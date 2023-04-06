Patron yüzünden EYT'yi kaçıran ne yapabilir?

VAKA 2- SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILANLAR

Bu durumda olan kişiler doğrudan SGK ve sigorta girişi yapmayan işverene karşı Hizmet Tespit Davası açabilirler. Hizmet davası dışında eğer sigortaya giriş bildirimi yapılmış ise kişiler sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası da açılabilirler. Bu davada sadece ilk işe giriş bildirgesinin üzerinde yazılı olan çalışmaya başlama tarihi yani bir günlük çalışmanın başlangıç tarihi olarak tespiti talep edilir.

Ancak bu dava bakımından önce kuruma müracaat edilmiş olması ve sigortalının ilk işe giriş bildirgesinin bulunması şartı aranıyor. Burada bir günlük çalışma tespiti yapılır, prim gün sayısı tespiti için ise hizmet tespiti davası açılmalıdır. Hizmet tespit davalarında SGK harç ve karşı tarafa vekalet ücreti ödemiyor.

DAVA UZUN SÜRER Mİ?

Bu davalar genellikle 2,5-3 yıl kadar sürebiliyor. Bazen üst mahkeme onay süreçleriyle birlikte daha da uzayabiliyor. Bu dava türü kamu düzenine ilişkin olduğu için ihtiyari (gönüllü) veya dava şartı (zorunlu) arabuluculuk kapsamına girmez. Kurum başvuruyla işlemi gerçekleştirmezse mahkeme yolu zaruri demektir.

Lakin, EYT kanunu sonrası durumun kişilere katkısı, sosyo-ekonomik getirisi karşısında sürelerin çok önemli olmadığı düşünülmektedir. Neticede lehe karar verilmesi halinde mağdur olan çalışanlar da EYT kapsamında emekli olabilecekler.