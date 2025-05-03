Pazar fiyatları cep yakıyor

Vatandaş artık pazara da uğramaz oldu. Çünkü fiyatlar market ve manavdakiyle yarışır halde. Vatandaş tenceresini kaynatmak için saatlerce gezip ucuz ürün arasa da nafile. Başkentte bir pazara çeviriyoruz kameralarımızı…

Pazar fiyatları cep yakıyor
Pazar fiyatları cep yakıyor
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Hem ucuz hem taze diye tercih edilen pazarlar da artık cep yakıyor. Fiyatları görenler temel ihtiyaçlarını alıp pazardan ayrılıyor. Kiminin çantası dolmuyor bile...

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için nisan ayında yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı 24 bin 35 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, ihtiyaçları için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 78 bin 292 liraya çıktı. Türk İş’in araştırmasına göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 31 bin 617 lira oldu. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 51,58 olarak kaydedildi.

Fiyatlar arttı, alım gücü düştü, pazarlar boş kaldı. Pazarcılar da devletten mazot fiyatlarına müdahale istiyor…

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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