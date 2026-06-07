Pazar günü akaryakıt fiyatları silbaştan değişti! 7 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyat listesi
Küresel emtia borsalarında işlem gören Brent petrol varil fiyatlarındaki anlık volatilite, iç piyasada döviz kurunda yaşanan hareketlilikler ve akaryakıt ürünlerine yansıyan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, istasyon tabelaları üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Araç sahiplerini, nakliyecileri ve lojistik sektörünü doğrudan etkileyen enerji maliyetleri, haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. 7 Haziran 2026 Pazar sabahı itibarıyla geçerli olan yeni tarifeler, Türkiye'nin üç büyük metropolünde akaryakıt fiyatlarını belirli bir baremde sabitledi.
DÜNYA BORSALARI VE DÖVİZ KURU POMPAYI ETKİLİYOR
Enerji piyasası analistleri; uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesizliklerinin, Brent petrolün varil fiyatında yaşanan siber grafik kırılmalarının ve döviz kurunun sergilediği oynaklığın, rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan belirlediğine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, maktu ÖTV tutarlarında yapılan vergi güncellemeleri, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor. 81 ildeki dağıtım şirketleri, lojistik ve nakliye maliyet farklılıklarını da ekleyerek bugünkü güncel satış rakamlarını ilan etti.
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT TARİFELERİ
Dev metropol İstanbul'da, siber ve fiziki nakliye farklarından dolayı köprü geçiş konumlarına göre iki ayrı yakada farklı fiyatlandırma stratejisi uygulanmaya devam ediyor. 7 Haziran Pazar günü itibarıyla İstanbul genelindeki pompa fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:
İstanbul Avrupa Yakası: Depolarını doldurmak isteyen sürücüler için kurşunsuz benzin litre fiyatı 62.97 TL olarak belirlendi. Lojistik ve ticari araçların ana yakıtı olan motorin (mazot) litre fiyatı 66.33 TL seviyesinde uygulanırken, otogaz LPG litre fiyatı ise 31.99 TL'den tabelaya yansıdı.
İstanbul Anadolu Yakası: Anadolu yakasındaki istasyonlarda kurşunsuz benzin litre fiyatı 62.82 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Motorin litre fiyatı 66.20 TL olarak yansıtılırken, çevre dostu otogaz LPG litre fiyatı ise bugün 31.39 TL olarak güncellendi.
BAŞKENT ANKARA'DA SEVKİYAT FARKI POMPAYA YANSIDI
Rafinerilere olan coğrafi mesafesi ve nakliye maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle başkent Ankara'da akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları İstanbul'a kıyasla daha yüksek bir baremde seyrediyor:
Ankara Akaryakıt Fiyatları: Başkent genelinde kurşunsuz benzin litre fiyatı 63.92 TL'ye ulaştı. Dizel araç sahiplerinin ödeyeceği motorin litre fiyatı 67.45 TL olarak netleşirken, otogaz LPG litre fiyatı ise istasyonlarda 31.97 TL'den alıcı buluyor.
EGE'NİN KALBİ İZMİR'DE PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI
Dağıtım şirketlerinin siber veri tabanlarından alınan son dakika bilgilere göre, üç büyük metropol arasında en yüksek akaryakıt fiyatlaması bu sabah da İzmir tabelalarında listelendi:
İzmir Akaryakıt Fiyatları: İzmir'de kurşunsuz benzin litre fiyatı 64.20 TL seviyesinde bulunurken, motorin litre fiyatı 67.72 TL sınırında işlem görüyor. Şehir içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan otogaz LPG litre fiyatı ise bugün itibarıyla 31.79 TL'den pompalanıyor.
EPDK yetkilileri, serbest piyasa koşullarında şirketler arasında kuruşluk bazda rekabetçi fiyat farklarının olabileceğini, sürücülerin bütçelerine uygun istasyonları siber uygulamalar üzerinden takip etmesi gerektiğini bildiriyor.