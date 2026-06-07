Pazar günü akaryakıt fiyatları silbaştan değişti! 7 Haziran benzin, motorin ve LPG fiyat listesi

DÜNYA BORSALARI VE DÖVİZ KURU POMPAYI ETKİLİYOR

Enerji piyasası analistleri; uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesizliklerinin, Brent petrolün varil fiyatında yaşanan siber grafik kırılmalarının ve döviz kurunun sergilediği oynaklığın, rafineri çıkış maliyetlerini doğrudan belirlediğine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, maktu ÖTV tutarlarında yapılan vergi güncellemeleri, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor. 81 ildeki dağıtım şirketleri, lojistik ve nakliye maliyet farklılıklarını da ekleyerek bugünkü güncel satış rakamlarını ilan etti.