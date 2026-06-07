Pazar günü döviz kurları yeniden şekillendi! 7 Haziran bugün Dolar ve Euro Kaç TL seviyesine ulaştı?

Hem ticari faaliyetlerinde döviz pozisyonu açan şirket yöneticileri hem de birikimlerini korumak isteyen geleneksel yatırımcılar, haftanın son gününde de canlı grafiklerdeki sismik hareketleri yakından inceliyor. 7 Haziran 2026 Pazar sabahının ilk saatlerinden itibaren serbest piyasada ve siber finans platformlarında tabelalar yeni rakamlarla şekillendi.

SERBEST PİYASADA HAFTA SONU SABİTLENMESİ

Finans analistleri, uluslararası borsaların tatile girmesinin ardından serbest piyasadaki likidite hacmine bağlı olarak kurların pazar günü belirli bir baremde dengelendiğine dikkat çekiyor. Yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki bu sismik seyri, ithalat maliyetlerinden iç piyasadaki perakende zam dalgasına kadar tüm ekonomik ve finansal kararlar üzerinde fahiş bir ağırlığa sahip bulunuyor. Dağıtım kanalları ve siber veri bankaları, pazar mesaisine başlayan döviz büroları için güncel işlem fiyatlarını ilan etti.

7 HAZİRAN PAZAR GÜNCEL DOLAR VE EURO SATIŞ TARİFELERİ

Ekonomim finans veri tabanından alınan son dakika siber akış verilerine göre, pazar sabahı saat 07:15 itibarıyla döviz kurlarındaki net alış ve satış fiyatları düz metin akışıyla şu şekilde kayıtlara geçti:

DOLAR / TL: Amerikan Doları haftanın son gününde serbest piyasada net 45,9701 TL alış fiyatından işlem görüyor. Yatırımcıların ve döviz ihtiyacı olanların baz alacağı Dolar satış fiyatı ise 46,1116 TL seviyesinden tabelaya yansımış durumda.

EURO / TL: Avrupa ortak para birimi Euro, Dolar endeksindeki küresel dalgalanmalara paralel olarak iç piyasada fahiş bir direnç sergiliyor. Pazar sabahının ilk saatleri itibarıyla Euro/TL kuru 53,1487 TL satış seviyelerinde seyrediyor.

Finans uzmanları, pazartesi günü siber seans açılışlarıyla birlikte küresel piyasalardan gelecek yeni jeopolitik veri akışlarına ve makroekonomik göstergelere bağlı olarak döviz kurlarında fahiş grafik kırılmalarının yaşanabileceğini, bu nedenle yatırımcıların canlı tabloları yakından izlemesi gerektiğini hatırlatıyor.