Pegasus Havayolları, check-in sürelerinde değişiklik yaptı. Havayolu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mart’tan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlarda belirlenen süreler içerisinde check-in ve boarding işlemlerinizin tamamlanması gerekiyor

Pegasus Havayolları, check-in kapanma süreleri ve kabin bagajı kuralları hakkında yeni karar aldı.



Buna göre, 1 Mart 2018 tarihi ve sonrasındaki uçuşlarda geçerli olacak check-in süreleri ve kabin bagajı uygulamalarında değişiklikler yapıldı.



Havayolu tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Değerli Misafirlerimiz,



Uçuşa zamanında hazır olabilmemiz ve uçak içi yerleşimi kolaylaştırmak için check-in süreleri ve kabin bagajı uygulamalarımızda değişikliklerimiz var.



Check-in Süreleri



Uçuşa zamanında hazır olabilmemiz için, 1 Mart’tan itibaren gerçekleştireceğiniz uçuşlarımızda, yurt içi yolculuklarınızda uçus saatinden en az 45 dakika, yurt dışı yolculuklarınızda en az 60 dakika önce havalimanındaki kontuarlarımızda check-in ve bagaj teslim işlemlerinizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.Check-in işlemlerinizi zamanında tamamlamanız için iç hatlarda uçuş saatinden 2 saat, dış hatlarda uçuş saatinden 3 saat önce havalimanında bulunmanızı öneririz.



Havalimanı kontuarları ve diğer kanallarımızdaki check-in sürelerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:



Check-in (Uçuşa Kayıt) Kanalları Check-in (Uçuşa Kayıt) Kapanış Süreleri

Kiosk Uçuş saatinden 45 dk önce

İnternet Uçuş saatinden 60 dk önce

Yurt İçi Kontuar Uçuş saatinden 45 dk önce

Yurt Dışı Kontuar Uçuş saatinden 60 dk önce

Boarding (uçağa biniş) ise yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda uçuş saatinden 10 dakika önce sona erecektir.



Kabin Bagajı Kuralları



Uçak içi yerleşimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için, en fazla 8 kg ağırlığında, 55cm x 40 cm x 20 cm boyutlarında el bagajınızı ve 1 küçük çantanızı (bayan el çantası veya laptop çantası) beraberinizde uçak içerisine alabillirsiniz. 2 parçadan fazla el bagajınız olması durumunda, 8 kg'lık el bagajınız/bagajlarınız biniş kapısında veya kabin içinde uçağın kargo bölümüne alınacaktır.



Business Flex paketi için el bagajı hakkı 12 kg ve 55 cm x 40 cm x 20 cm’dır.



1 Mart'tan itibaren yukarıda belirtilen sürelerde check-in ve boarding işlemlerinizi tamamlamaya; kabin bagajınızın belirtilen adet, ağırlık ve boyutlarda olmasına özen gösteriniz."



ulusal.com.tr



