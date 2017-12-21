Pegasus tarafından "Toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişi ile ilgili olarak 25 adet uçağa ilişkin alım hakkının (opsiyonun) kesin siparişe dönüştürülmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı

Pegasus havayolu tarafından KAP'a 2012 tarihli Airbus siparişi kapsamında ek 25 uçak için alım hakkı kullanımı hakkında açıklama yapıldı.



Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Airbus'tan 25 ek uçak alım opsiyonu kesin siparişe dönüştürülmeye karar verildi.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:



Şirketimiz paylarının 2013 yılının Nisan ayında gerçekleşen ilk halka arzına ilişkin pay izahnamesinde yatırımcılarımıza duyurulan ve 2012 yılının Temmuz ayında verilmiş olup 57 adet A320neo ve 18 adet A321neo tipi uçaktan oluşan, 75 adedi kesin ve 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişi ile ilgili olarak 25 adet uçağa ilişkin alım hakkının (opsiyonun) kesin siparişe dönüştürülmesine karar verilmiştir.



Buna göre Şirketimiz tarafından 2022 yılında ilave 5 adet, 2023 ve 2024 yıllarının her birinde ilave 10'ar adet Airbus 321 neo uçağın filoya katılması yönünde Airbus S.A.S. ile anlaşma sağlanmıştır. Şirketimizin teslim tarihleri öncesinde belirlenen dönemlerde Airbus 321 neo uçaklara ilişkin ilave siparişi kısmen veya tamamen Airbus 320 neo'ya değiştirme hakkı bulunmaktadır.



Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.



ulusal.com.tr