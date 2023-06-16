Penti halka arz ne zaman? Kaç lot verecek?

Tekstil sektörüne hakim olan ve uzun yıllar tecrübesiyle adından söz ettiren Penti, Borsa İstanbul’a geliyor. Kalite ve başarıyı bir arada bulunduran Penti, yatırımcılar için cazip fırsat sunacak. Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi beklenen Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (PENTİ) halka arz detayları da merak konusu oldu. Peki, Penti kaç lot verir? Penti halka arz ne zaman? Penti hangi bankalar var hisse fiyatı ne?