Penti halka arz ne zaman? Kaç lot verecek?
Borsa İstanbul'da hareketli günler sürerken Penti halka arz geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki Penti halka arz ne zaman? Penti hangi bankalar var hisse fiyatı ne?
Tekstil sektörüne hakim olan ve uzun yıllar tecrübesiyle adından söz ettiren Penti, Borsa İstanbul’a geliyor. Kalite ve başarıyı bir arada bulunduran Penti, yatırımcılar için cazip fırsat sunacak. Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi beklenen Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (PENTİ) halka arz detayları da merak konusu oldu. Peki, Penti kaç lot verir? Penti halka arz ne zaman? Penti hangi bankalar var hisse fiyatı ne?
PENTİ KAÇ LOT VERİR?
Penti 144.344.694 milyon lot verir. Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanan Penti, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Penti’nin hisse kodu ise henüz bilinmiyor.
PENTİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Penti halka arz tarihi henüz bilinmiyor. Aksesuar, giyim, ev tekstili, spor ve günlük giyim alanlarında üretim yaparak müşterilerinin beğenisini kazanan Penti, halka arz edilen gelirinin kullanım tasarrufunu pay sahiplerinde bulunduracak. Dolayısıyla halka arzı ortak satış şeklinde tamamlayan şirkete doğrudan nakit girişi olmayacak. Penti halka arzda pay satışları şöyle olacak:
• Ortak Satışı : 11.516.575 Lot (Sami Kariyo)
• Ortak Satışı : 6.873.555 Lot (Davut Beresi)
• Ortak Satışı : 2.126.846 Lot (Vivet Zafira Karaso)
• Ortak Satışı : 103.693 Lot (Dürin Ababay)
• Ortak Satışı : 123.724.025 Lot (Retail Mena Holdings SARL)