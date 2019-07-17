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Perakende satışlar düştü

Tüketicinin alım gücünün zayıflaması Perakende Satış Endeksleri'ne de yansıdı. Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Perakende satışlar düştü
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Perakende satış geçen yılın gerisinde kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı.


ulusal.com.tr
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