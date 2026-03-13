Petrol fiyatları yükseliyor, Eşel Mobil Sistemi sona mı erecek?

Akaryakıt pompalarına yansıyan peş peşe değişikliklerin ardından bir fiyat artışı daha kapıya dayandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 55 kuruş zam gelecek.