Petrol fiyatları yükseliyor, Eşel Mobil Sistemi sona mı erecek?
Orta Doğu'daki gerilimlerin küresel petrol ticaretini vurmasıyla akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı benzine 55 kuruş, motorine 96 kuruş zam yapılması beklenirken; bu artışla beraber ÖTV payı sıfırlanacak ve zamları dengeleyen eşel mobil sistemi sona erecek.
Orta Doğu'da devam eden savaş ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatması, küresel petrol ticaretine büyük bir darbe vurdu.
Petrol fiyatlarında dünya genelinde yaşanan bu hızlı yükseliş, yurt içindeki akaryakıt tabelalarına zam üstüne zam olarak yansımayı sürdürüyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL İŞLİYORDU?
Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların ardından tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi amacıyla akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alınmıştı.
Bu sistem kapsamında, maliyet artışlarından kaynaklanan zamların yüzde 25'i pompa fiyatlarına yansıtılırken, kalan yüzde 75'lik kısım devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanıyordu.
MART AYINDA TABELALAR SÜREKLİ DEĞİŞTİ
Maliyetlerdeki tırmanış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında istikrarsız bir tablo oluştu. Mart ayı başından bu yana gerçekleşen fiyat değişimleri şu şekilde kayıtlara geçti:
5 Mart: Motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş ve oto gaza 16 kuruş zam uygulandı.
7 Mart: Benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam yansıdı.
8 Mart: Motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapıldı.
12 Mart: Benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş indirime gidildi.
13 Mart: Motorine 76 kuruş, benzine 47 kuruş zam geldi.
Akaryakıt pompalarına yansıyan peş peşe değişikliklerin ardından bir fiyat artışı daha kapıya dayandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 55 kuruş zam gelecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu gece yarısı gerçekleşecek son zamla birlikte akaryakıttaki ÖTV limiti tamamen dolmuş ve sona ermiş olacak.
Hükümet tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde, bundan sonraki süreçte küresel piyasalardan kaynaklanan tüm maliyet artışları doğrudan pompa fiyatlarına eklenecek. Böylelikle tüketiciyi koruyan eşel mobil sistemi resmen devre dışı kalmış olacak.