Petrol fiyatlarında son 6 yılın rekoru: Orta Doğu'daki savaş enerji krizini tetikledi
Orta Doğu'daki savaş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, küresel petrol piyasasında son 6 yılın en sert yükselişine neden oldu.
Orta Doğu'da süren savaş, küresel enerji arzını tehdit ederek petrol fiyatlarında tarihi bir artışa yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan "koşulsuz teslimiyet" talep etmesinin ardından petrol fiyatları hızla tırmandı.
Bu durum, çatışmaların uzayacağı ve küresel petrol ile gaz piyasasında ciddi arz sorunları yaşanacağı endişelerini artırdı.
Küresel referans Brent petrol, haftayı yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinde kapattı.
Brent petrol, haftalık bazda yüzde 28,37 oranında artarak Nisan 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetti.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK DURDU
Bölgedeki gerilim sebebiyle enerji taşımacılığında kritik role sahip Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği durma noktasına geldi.
Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, tankerlerin boğazdan geçiş yapamaması durumunda önümüzdeki haftalarda petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Kaabi, bu senaryonun "dünya ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini" ifade etti.
ÜRETİM KESİNTİLERİ 6 MİLYON VARİLE YAKLAŞABİLİR
Savaşın enerji üretimi üzerindeki doğrudan etkileri de ortaya çıkmaya başladı. Reuters'a konuşan Iraklı yetkililerin aktardığına göre, Irak günlük 1,5 milyon varil petrol üretimini durdurdu.
Kuveyt ise depolama kapasitesinin dolması sebebiyle üretimini azaltmaya başladı. Cnbc-E'nin haberine göre, JPMorgan Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva, piyasaların artık sadece jeopolitik riskleri değil, fiili üretim ve lojistik kesintilerini de fiyatlamaya başladığını belirtti.
Kaneva, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda önümüzdeki hafta sonuna kadar üretim kesintilerinin günlük 6 milyon varile yaklaşabileceğini kaydetti.