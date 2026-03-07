Petrol fiyatlarında son 6 yılın rekoru: Orta Doğu'daki savaş enerji krizini tetikledi

Kuveyt ise depolama kapasitesinin dolması sebebiyle üretimini azaltmaya başladı. Cnbc-E'nin haberine göre, JPMorgan Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva, piyasaların artık sadece jeopolitik riskleri değil, fiili üretim ve lojistik kesintilerini de fiyatlamaya başladığını belirtti.