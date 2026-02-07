Piyasa dolandırıcılığına karşı önlem: 12 kişiye 6 ay borsada işlem yasağ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ’ye (ETYAT) ilişkin inceleme kapsamında 12 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, ETYAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 veya 104’üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle tedbir kararı aldı.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla işlem yasağı uygulandığını bildirdi.

Bu kapsamda SPK, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 12 kişi hakkında 9 Şubat 2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.