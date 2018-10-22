Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "ekonomide çalkantı yaşandığını" söyledi. Çorum'da düzenlenen bir ödül töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu acil önlem alınmasını talep etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonomiyi değerlendirdi.Döviz, faiz ve enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bir süredir ekonomide çalkantı yaşanıyor" dedi.Hisarcıklıoğlu Çorum İli Odalar ve Borsalar Müşterek İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni'nde konuştu. "Piyasada gözle görülür bir yavaşlama var, para dönmüyor" diyen Hisarcıklıoğlu hükümetten acilen önlem almasını talep etti.İş dünyası adına konuşan Hisarcıklıoğlu, "Her gün faizlerle, kurlarla ve her gün karşımıza çıkan farklı bürokratik mevzuatla mücadele halindeyiz. Devletimizden tek istediğimiz var, yanımızda olduğunuzu göstermesidir." ifadelerini kullandı.