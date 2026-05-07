Piyasada "fren" patladı: Dövizlerde son durum!

Savaş cephesinden gelen ılımlı mesajlar küresel endişeleri bir nebze dağıtsa da, döviz kurları TL karşısında tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Dolar endeksinin (DXY) 98 puan sınırına dayanmasıyla birlikte Dolar 45 TL'yi, Euro ise 53 TL'yi geride bıraktı. "Güvenli liman" altın ise barış sinyallerine rağmen rekor bir sıçramayla 6.800 TL bandını aştı.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Serbest piyasadan gelen son verilere göre, döviz kurlarındaki satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Dolar (USD): Güne 45,2235 TL alış seviyesinden başlayan kur, satışta 45,2425 TL’ye ulaşarak tarihi rekorunu tazeledi. Günlük değişim %0,06 olarak kaydedildi.

Euro (EUR): Kazandığı güçle dün 53 TL sınırını aşan Euro, yükseliş ivmesini koruyarak bugün 53,3495 TL’den işlem görüyor. Euro'daki günlük artış %0,36 seviyesinde.

İngiliz Sterlini (GBP): 62 TL barajına dayanan Sterlin, 61,7415 TL satış fiyatıyla piyasanın en güçlü aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.

Dolar Endeksi (DXY): Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren endeks, an itibarıyla 97.998 puanda, yani 98 puan sınırında seyrediyor.



🟡 ALTIN VE GÜMÜŞTE "ALEV" VAR

Piyasalardaki barış beklentisinin normal şartlarda altını sakinleştirmesi beklenirken, tam tersi bir seyirle altın fiyatları adeta "alev aldı."

Gram Altın: Satışta 6.839,73 TL seviyesine çıkarak yatırımcısını şaşırtan bir sıçrama kaydetti. Alış fiyatı ise 6.838,92 TL olarak belirlendi.

Gram Gümüş: Gümüş cephesinde de hareketlilik sürerken, alışta 112,87 TL olan fiyatlar satışta 112,97 TL seviyesine ulaştı.

DÜN VE BUGÜNÜN KIYASLAMASI

Kurlardaki 24 saatlik değişim, piyasadaki hareketliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Dün (6 Mayıs) 45,2181 TL'den satılan Dolar bugün 45,2425 TL'ye çıktı. Euro'da ise artış daha belirgin oldu; dün 53,1716 TL olan satış fiyatı bugün 53,3495 TL'ye yükselerek 0,17 kuruşun üzerinde bir fark yarattı. İngiliz Sterlini de benzer bir ivmeyle 61,5657 TL'den 61,7415 TL seviyesine tırmandı.