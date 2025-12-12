Piyasalar altını konuşuyor: 12 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki değişimlerin ardından güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ile yatırımcılar, 12 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatlarını yakından izliyor.

İç ve dış piyasada yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın ve döviz kurlarındaki değişimler dikkatle takip edilirken, günün ilk saatlerinden itibaren fiyat araştırmaları hız kazandı

12 Aralık 2025 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde: 

Gram altın satış fiyatı: 5.863,19 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.633,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.899,36 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.374,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.039,05 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.270,22 Dolar

