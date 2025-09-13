Piyasalar beklemede: Fed faiz indirimi yapacak mı?

Fed’in Eylül toplantısı öncesinde açıklanacak ekonomik veriler, hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalar için belirleyici olacak. Uzmanlar, alınacak faiz kararının kredi maliyetleri, konut ve otomobil finansmanı, tasarruf faizleri ve yatırım iştahı üzerinde doğrudan etkili olacağını vurguluyor.