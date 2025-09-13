Piyasalar beklemede: Fed faiz indirimi yapacak mı?
ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül 2025 toplantısı öncesinde faiz kararına odaklandı. Ekonomik büyümedeki yavaşlama, istihdam verilerindeki durgunluk ve enflasyondaki dengelenme, Fed’in atacağı adımı kritik hale getirirken, piyasalar olası faiz indirimi beklentisiyle temkinli hareket ediyor.
Fed’in Eylül toplantısı öncesinde açıklanacak ekonomik veriler, hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalar için belirleyici olacak. Uzmanlar, alınacak faiz kararının kredi maliyetleri, konut ve otomobil finansmanı, tasarruf faizleri ve yatırım iştahı üzerinde doğrudan etkili olacağını vurguluyor.
Bu nedenle yatırımcılar, Fed’in olası hamlesinin yalnızca ABD ekonomisi değil, aynı zamanda küresel sermaye akışları ve piyasa dengeleri üzerinde de zincirleme etki yaratacağını belirtiyor.
EKONOMİK GÖSTERGELER İNDİRİM İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Ekonomim'e göre, son dönemde açıklanan istihdam verilerinde yavaşlama, üretimde ivme kaybı ve perakende harcamalarda dalgalanmalar gözlemleniyor. Bu tablo, Fed’in ekonomik büyümeyi desteklemek için faiz indirimi seçeneğine daha sıcak bakabileceği ihtimalini artırıyor.
Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi önde gelen finans kuruluşları, Fed’in bu yıl içinde birden fazla faiz indirimi yapabileceği öngörüsünde bulunuyor. Bu beklenti, yatırımcıların risk iştahını artırırken dolar ve hisse senedi piyasalarında kısa vadeli dalgalanmalara yol açıyor.
Piyasalar, Eylül ayında en az 25 baz puanlık bir faiz indiriminin gerçekleşeceğini şimdiden fiyatlamış durumda. Ancak ekonomistler, Fed’in daha temkinli ve kademeli bir adım atabileceğini dile getiriyor.
Enerji fiyatlarındaki oynaklık, dış ticaret dengeleri ve ABD tüketici güven endeksindeki değişimler, Fed’in karar sürecini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, kredi koşulları, mortgage faizleri ve kredi kartı maliyetleri gibi göstergeler de tüketici harcamaları ve yatırım iştahı üzerinde belirleyici rol oynuyor.
KÜRESEL ETKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR
Fed’in faiz politikası, yalnızca ABD piyasalarıyla sınırlı kalmıyor. Faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz kurları, global borçlanma maliyetleri ve yatırım yönelimleri üzerinde zincirleme etkiler yaratıyor. Bu nedenle uluslararası yatırımcılar ve finans kurumları, Fed’in kararlarını yakından takip ediyor.
Ekonomistler, piyasaların mevcut beklentilerinin fazla iyimser olabileceğini de belirtiyor. Beklenen indirimin boyutu ve zamanlaması, piyasa tepkilerini ve yatırımcı davranışlarını doğrudan etkileyecek. Fed’in yaklaşımı, hem kısa vadeli piyasa hareketleri hem de uzun vadeli ekonomik dengeler açısından kritik önem taşıyor.