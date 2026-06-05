Piyasalar bu hafta kimi güldürdü kimi ağlattı! İşte yatırımcısına en çok kazandıran o araç!
Piyasalarda geride bıraktığımız hafta, yatırımcılar için dalgalı ve sürprizlerle dolu bir tabloya sahne oldu. Bazı yatırım araçları haftayı değer kazanarak kapatırken, özellikle popüler yatırım araçlarında yaşanan beklenmedik kayıplar dikkatleri üzerine çekti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,23'lük değer kazancıyla geride bıraktı.
Hafta içerisinde en düşük 13.661,82 puanı test eden BIST 100 endeksi, yükseliş ivmesi gösterdiği anlarda 14.219,96 puana kadar çıktı. Dalgalı bir seyir izleyen endeks, haftalık kapanışını bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,23 artış göstererek 13.694,19 puandan gerçekleştirdi.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ!
Kapalıçarşı piyasalarında hafta boyunca aşağı yönlü bir grafik çizildi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,58 oranında azalarak 6 bin 469 liraya gerilerken, cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,56'lık düşüşle 43 bin 592 lira seviyesinde belirlendi.
Geçtiğimiz hafta sonunu 11 bin 122 liradan kapatan çeyrek altının satış fiyatı ise bu hafta yüzde 2,57 azalış kaydederek 10 bin 836 liraya indi.
Altın piyasasındaki bu hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği piyasa aktörleri tarafından takip ediliyor.
DÖVİZ VE FON YATIRIMCISI NE KAZANDI?
Döviz kurlarında bu hafta karışık bir fiyatlama tablosu ortaya çıktı. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,39 oranında artışla 46,0840 liraya ulaştı.
Buna karşılık avro cephesinde yüzde 0,15 oranında değer kaybı yaşandı ve döviz bürolarında haftalık kapanış 53,3680 liradan yapıldı.
Kurumsal yatırım araçlarına bakıldığında, genel tabloda yatırımcıyı memnun eden bir seyir hakim oldu. Yatırım fonları haftalık süreçte yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 0,78 oranında değer kazandırdı.
Alt kategoriler özelinde yapılan değerlendirmede, yatırım fonları içerisinde en yüksek kazancı yüzde 1,86'lık getiriyle "Hisse Senedi Fonları" sağladı.