Yasin Alıcı yazdı...

Haftanın en önemli gelişmesi hiç kuşku yok ki FOMC toplantısı oldu.25 bps(baz puan) faiz artışına giden FED 2019 yılı için 3 faiz artışını öngörmüştü. Bu öngörüsünü 3’den 2’ye düşüren FED’in bu açıklamaları şahin algılandı.



Küresel ekonomiye dair olumsuz beklentilerin arttığı bir dönemde FED’in faiz artışı politikasına devam etmesi satışları beraberinde getirdi.



ABD,Asya,Almanya ve Fransa borsalarında olan satışlar hızlandı.ABD,Asya ve Avrupa’da hızlı yaşanan bu satışlar özellikle petrol tarafında düşüşü daha da hızlandırdı.



Petrol bu hafta sert şekilde düşerken son 14 ayın en düşük fiyat seviyesine geriledi.



YURT İÇİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

Tüketici güveni Aralık’ta önceki aya oranla düştü,58.2 oldu.

Sanayi üretimi Ekim ayını baz aldığımızda geçen yılın aynı ayına göre %5.7,bir önceki aya göre %1.9 azalma yaşadı.

Türkiye genelinde ‘Konut Satışları’ bir önceki yılın aynı ayına göre %27 azaldı.



BİST100

14 günlük düşüşün ardından bugünde satışlar gün içinde %1’e yaklaşırken,kapanışa yakın gelen alımlarla endeks 91.860.75(%0.01) yatay olarak kapandı.



DOLAR

Bu hafta en yüksek 5.395’i,en düşük ise 5.209 seviyesini gördü.Bugün dolar Türkiye piyasaları kapanırken 5.320 seviyelerinde işlem görüyor.



ALTIN

Gram altın 3 hafta üst üste yükselişini yaşadı.214 TL civarlarında.Altının onsu 1257$ seviyelerinde yükseliş kanalını desteklemesi için ,ons tarafında 1300$ seviyesini kırması gerekiyor.

Özetle;

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi.



Yasin Alıcı

ulusal.com.tr