Piyasalar FED kararına kilitlendi: 10 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacakların merakla beklediği an geldi. Gözler, akşam saatlerinde açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrilirken, altın piyasası bu kritik gelişme öncesinde sınırlı yükseliş seyrini koruyor. Peki 10 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizine ilişkin kararı bugün (bugün) TSİ 22.00’de açıklanacak.
Piyasaların genel beklentisi, Fed'in faiz oranını 0,25 puan düşürerek %3,50–%3,75 aralığına indirmesi yönünde. Bu karar, hem iç hem de dış piyasalarda altın ve döviz kurlarındaki seyrin belirlenmesinde kilit rol oynayacak.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, Fed kararının beklentisiyle hareketli bir görünüm sergiliyor. Ons altın, bir önceki günü yüzde 0,41 yükselişle 4.207 dolar seviyesinde kapattı. Yeni güne başlarken, ons altının fiyatlamalarda sınırlı da olsa yukarı yönlü seyrini sürdürdüğü gözlemleniyor.
İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.760,92 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.522,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.856,24 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.937,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.930,91 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.207,55 dolar