Piyasalar FED kararına kilitlendi: 10 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizine ilişkin kararı bugün (bugün) TSİ 22.00’de açıklanacak.

Piyasaların genel beklentisi, Fed'in faiz oranını 0,25 puan düşürerek %3,50–%3,75 aralığına indirmesi yönünde. Bu karar, hem iç hem de dış piyasalarda altın ve döviz kurlarındaki seyrin belirlenmesinde kilit rol oynayacak.