Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklandı. Fed'in, faizleri 25 baz puan artırması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası, "Açık Piyasa Komitesi" toplanıyor. Bu toplantıdan çıkacak kararlar piyasalar tarafından yakından izlemeye alındı.



Fed'in iki gün süren para politikası toplantısı bugün sona erecek ve karar akşam 21:00'de açıklanacak.



Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ise 21:30'da başlayacak.



Yatırımcılar Fed'in 2015 sonundan beri yapmış olacağı bu sekizinci faiz artırımından sonra yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha geleceğini tahmin ediyorlar. ABD'de faizlerin 2019 görünümü ise daha belirsiz.



ulusal.com.tr