Piyasalar Fed'e kilitlendi! 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, piyasalardaki sert dalgalanmalar sonrası güncel altın fiyatlarını merakla araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, Salı günü yaşanan ve yüzde 5’i aşan sert düşüşün ardından, yeni günde belli seviyelerde tutunma çabası gösteriyor.
Fiyatlardaki bu denge arayışı, yatırımcıların kafasındaki "beklentiler ne yönde?" sorusunu güçlendiriyor.
Piyasalardaki yön arayışına ilişkin Trive Yatırım tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. ABD’ye duyulan güvenin, Başkan Donald Trump’ın tarifeleri ve finansal yaptırımları ile aşındığı belirtilen analizde şu ifadelere yer verildi:
"Korumacılığın geri dönmesiyle birlikte dünya merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın almaya yönelmeleri ve ABD ile Çin arasındaki bilek güreşi, altına olan talebi artırdı. Bu talebin devam etmesi muhtemel görünüyor. Arada görülen kâr satışlarını ise normal karşılamak gerekiyor."
KRİTİK EŞİK 4.000 DOLAR
Trive Yatırım tarafından paylaşılan raporda, altında son günlerde yaşanan satışların bir "kâr realizasyonu" olarak değerlendirilmesinin doğru olacağı aktarıldı. Fiyatlamalar için kritik seviyeler de analizde yer aldı.
Raporda, "Ons fiyatında 4.000 doların aşağısına geçilirse, 3.800 dolara kadar gevşeme olasılığı belirebilir." denildi.
Kurum, bu seviyelere inilmesi durumunda ise piyasanın bunu bir "alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini" belirtti.
İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu değişimler, yerli yatırımcılar tarafından da merakla takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 23 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın satış fiyatı: 5.523,04 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.689,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.378,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.098,64 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.579,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.538,76 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.090,56 dolar