Piyasalar Fed'e kilitlendi! 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

"Korumacılığın geri dönmesiyle birlikte dünya merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın almaya yönelmeleri ve ABD ile Çin arasındaki bilek güreşi, altına olan talebi artırdı. Bu talebin devam etmesi muhtemel görünüyor. Arada görülen kâr satışlarını ise normal karşılamak gerekiyor."