Piyasalar hareketli! 6 Mayıs'ta Dolar ve Euro'da yükseliş mi var?

6 Mayıs 2026 Çarşamba sabahına dolar/TL 45,22 seviyesinden başlarken, euro/TL %0,38 artışla 53,11 seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve euro'nun güçlenmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklamaları belirleyici oldu.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki "Özgürlük Projesi"ni (gemi tahliyelerine eşlik planı) Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine kısa süreliğine durdurduklarını açıkladı. İran ile "nihai bir anlaşmaya" yakın olunduğunu belirtmesiyle:

Dolar endeksi (DXY) %0,44 gerileyerek küresel para birimleri karşısında değer kaybetti.

Küresel borsalarda yükselişler %1'i aşarken, petrol fiyatları %1,50'nin üzerinde geri çekildi.