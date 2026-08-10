Piyasalar kritik haftaya nasıl başladı? İşte 10 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları

Yeni haftaya küresel çaptaki jeopolitik yumuşama sinyalleri ve yoğun veri takvimiyle girildi. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 47,71 TL seviyesinden başlarken, Euro/TL ise 55,16 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Piyasalar kritik haftaya nasıl başladı? İşte 10 Ağustos 2026 canlı dolar ve Euro fiyatları
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Dolar endeksinin (DXY) gerilimin azalmasıyla 100 seviyesinin altına sarkması küresel borsalarda risk iştahını artırırken, Brent petrolün varil fiyatı da haftaya 83 dolardan başladı.

Küresel gözler ABD-İran hattında ve ABD enflasyon verisinde

ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomasi kanallarına taşınması piyasaları rahatlatan ana unsur oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Axios’a yaptığı "İran ile görüşmeleri sessizce yürütüyoruz, bu bir satranç oyunu" açıklamasına karşılık, İran tarafının da Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın olduğunu belirtmesi iyimserliği artırdı. Ancak İran’ın ABD gemilerinden tazminat talep ettiği iddiaları piyasalarca yakından izleniyor.

Öte yandan, Fed’in eylül ayındaki faiz kararını doğrudan şekillendirecek olan ABD Temmuz ayı enflasyon verisi Çarşamba günü TSİ 15:30’da takip edilecek.

İçeride gözler Perşembe günkü TCMB Enflasyon Raporu'nda

Yurt içi piyasalarda ise bugün TÜİK tarafından Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi, İnşaat Maliyet Endeksi ve Temmuz ayı Yatırım Getirileri açıklanacak.

Haftanın ana iç gündem maddesi ise Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan 2026 Yılı 3. Enflasyon Raporu olacak. Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğine ilişkin projeksiyonları ve yıl sonu enflasyon tahminlerindeki olası revizyonlar piyasaların ana odağını oluşturuyor.

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