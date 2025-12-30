Piyasalar sarsıldı: Gümüşte son 5 yılın en sert düşüşü gerçekleşti
Rekor seviyelere ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş, aniden yön değiştirerek piyasaları sarstı. Tarihi zirvelerden gelen sert satış dalgasıyla son beş yılın en büyük günlük kaybını yaşayan değerli metalde ibre tersine dönerken, piyasalar şimdi yeni denge noktasını arıyor.
Ons fiyatı 83,97 dolar seviyesine kadar tırmanan gümüş, pazartesi günü gelen yoğun satış baskısına direnemedi.
Yüzde 9 oranında değer kaybeden emtia, 2020 yılından bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüşe imza attı.
Piyasalarda soğuk duş etkisi yaratan bu sert geri çekilmenin ardından gümüş, bu sabah itibarıyla toparlanma emareleri gösterdi ve yüzde 2,10 artışla 74,35 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.
Altın cephesinde de volatilite hakim. Analistler, olası bir geri çekilme senaryosunda 4 bin 301 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini belirtiyor. Gün içi işlemlerde ise 4 bin 373 dolar seviyesi kritik bir direnç noktası olarak izleniyor.
PİYASADAKİ ANİ ÇAKILMANIN PERDE ARKASI
Cnbc-e kaynaklı bilgilere göre, değerli metallerde yaşanan bu sert frenin arkasında iki temel neden bulunuyor.
İlk olarak teknik göstergeler, yükselişin aşırı hızlandığı sinyalini verdi. İkinci olarak, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte piyasa likiditesinin zayıflaması düşüşü derinleştirdi.
Düşük işlem hacminin olduğu bir ortamda gerçekleşen satışlar, fiyatlarda sert ve ani dalgalanmaların yaşanmasına neden oldu.
BORSALARDA 'ACİL DURUM' ÖNLEMİ
Pazartesi günü yaşanan sert düşüş, borsaları da harekete geçirdi. Riskleri sınırlamak isteyen bazı borsalar, Comex gümüş vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırma yoluna gitti. Alınan bu karar, piyasadaki yüksek volatiliteyi kontrol altına almaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Kısa vadede yaşanan bu sert sarsıntıya rağmen altın ve gümüşün genel tablosu pozitif görünümünü koruyor. Her iki metal de 1979 yılından bu yana en güçlü yıllık performanslarına doğru ilerliyor.
Merkez bankalarının devam eden yüksek alımları, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan para girişleri ve ABD Merkez Bankası’nın üst üste gerçekleştirdiği üç faiz indirimi, değerli metalleri destekleyen ana faktörler olarak öne çıkıyor. Faiz oranlarının düşmesi, faiz getirisi olmayan emtiaları yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.
Gümüşteki hareketliliği değerlendiren Hindistan merkezli Motilal Oswal Financial Services Ltd., rallinin arkasındaki temel dinamiklere dikkat çekti. Kurum, mevcut yükseliş trendinin arkasında “gerçek bir metal kıtlığı” bulunduğunu vurguladı. Analize göre fiziksel arz açıkları, politika kaynaklı tedarik kısıtlamaları ve yoğunlaşmış stok yapısı, gümüş fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli unsurlar olmaya devam ediyor.