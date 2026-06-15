Piyasalarda 15 Haziran hareketliliği! Küresel gelişmeler sonrası Dolar ve Euro bugün kaç lira oldu?

Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin iç piyasaya yansımaları yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar tarafından siber sistemler üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Haftanın ilk mesai gününde de döviz kurlarındaki tescilli hareketlilik ve makro ekonomik fiyatlama kararlılıkla devam ediyor.

Piyasaların kalbinin attığı yeni günde, döviz koridorlarındaki kuruşu kuruşuna güncel alış ve satış fiyatları netleşti.

15 Haziran 2026 Pazartesi İtibarıyla Piyasada Son Durum

Mali veri akış merkezinden alınan son yasal tescilli rakamlara göre, serbest piyasada dolar ve Euro şu seviyelerden işlem görüyor:

Dolar/TL Alış Fiyatı: 45,7331 TL

Dolar/TL Satış Fiyatı: 45,7450 TL

Euro/TL Satış Fiyatı: 53,1076 TL

Not: Bankaların makas aralıkları, serbest piyasa koşulları ve anlık küresel veri tescil akışları nedeniyle döviz büroları ile siber bankacılık uygulamalarındaki fiyatlar arasında küçük kuruş farklılıkları görülebilmektedir.