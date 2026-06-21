Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu?

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 1

Altın fiyatları 21 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 2

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 3

21 Haziran Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 6.205,18 TL

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.367,00 TL

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 20.703,00 TL

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 41.138,89 TL

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.311,00 TL

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 103.162,70 TL

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Piyasalarda altın hareketliliği! 21 Haziran bugün çeyrek, yarım ve gram altın kaç lira oldu? - Resim: 10
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